POL-WAF: Ahlen. Diebstahl aus Goldverkauf

Warendorf (ots) - Ein Beelener hat am Donnerstagmorgen (11.04.2024, 01.15 Uhr) zunächst einen Dieb auf frischer Tat an einem Auto in der Straße Sudwiese erwischt. Der Beelener sah, wie sich der Unbekannte an dem Kofferraum zu schaffen machte und etwas daraus stahl. Als der Unbekannte zum nächsten Auto ging, sprach ihn der 40-Jährige an. Der Dieb flüchtete, der 40-Jährige folgte ihm. Einige Meter weiter, soll der ...

