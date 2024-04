POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall endet im Krankenhaus

Warendorf (ots) - Eine 55-jährige Frau ist am Dienstag (09.04.2024, 11.45 Uhr) Opfer eines Betrügers und Diebes in Beckum geworden. Die Ahlenerin hob an einem Bankschalter einer Filiale an der Weststraße Geld ab und stieg anschließend in ihr Auto, das an der Hühlstraße stand. Als sie losfahren wollte, klopfte ein Unbekannter heftig an die Autoscheibe und behauptete, sie habe Geld verloren. Das läge vor dem Auto und sie solle es aufheben. Im Glauben wirklich Geld ...

