Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wechselgeldtrick in der Poststraße

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 19.02. um 15:50 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter einem Senior 500 Euro gestohlen. In der Fußgängerzone in Zweibrücken sprach der Unbekannte den älteren Herren an und fragte, ob dieser ihm ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Während der 79-Jährige helfen wollte und in seinem Geldbeutel nachschaute, entwendete der Täter 500 Euro aus seinem Portemonnaie. Die Masche der Trickdiebe ist bei dem sogenannten "Wechselgeldtrick" immer ähnlich: Täter fragen nach Geld, beispielsweise für den Einkaufswagen oder den Parkscheinautomaten. Dafür sprechen sie vorrangig ältere Menschen an und verwickeln diese in Gespräche. Sie nutzen dann einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und stehlen Geld aus dem Portemonnaie. Aller Hilfsbereitschaft zum Trotz, rät die Polizei, stets vorsichtig zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell