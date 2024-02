POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW in der Kronenstraße

Pirmasens (ots) - Am Montagmorgen, um 11 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Turnstraße in Pirmasens. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkte Mercedes E-Klasse. An der E-Klasse entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem weißen Kastenwagen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Unfallzeuge konnte ...

