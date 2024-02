Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heuballenbrand

Contwig (ots)

Am Sonntag, gegen 21:45 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein Heuballenbrand auf einem Feld an der K74 zwischen Contwig und Oberauerbach gemeldet. Circa 80 Siloballen waren in Brand geraten. Die Feuerwehren Contwig, Dellfeld, Käshofen, Althornbach und der Stadt Zweibrücken waren mit 15 Fahrzeugen und 50 Kräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf circa 5600 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Da bereits am 03. September vergangenen Jahres gut 100 Heuballen an gleicher Stelle, ebenfalls an einem Sonntag und zur gleichen Uhrzeit, abgebrannt sind, kann derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

