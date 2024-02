Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Eine 56-jährige Frau parkte ihren schwarzen Toyota Yaris mit Pirmasenser Kennzeichen am Donnerstag, den 22.02.2024 gegen 18:30 Uhr in der Mozartstraße in Pirmasens am rechten Fahrbahnrand. Am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr stellte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Im Bereich der B-Säule wurden lilafarbene Lackanhaftungen festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei Pirmasens bittet unter 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. |pips

