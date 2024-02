Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 23.02.2024, kam es im Bereich des Krankenhauses Rodalben im Clauser Weg in der Zeit von 07:20 Uhr bis 10:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Handwerker parkte seinen weißen Peugeot Boxer eines Malerbetriebes am Fahrbahnrand hinter einem Bauzaun im dortigen Baustellenbereich. Gegen 10:25 Uhr stellte der Mann fest, dass der Bauzaun an die linke vordere Fahrzeugseite gedrückt war. Dadurch zerbrach die vordere linke Seitenscheibe. Auch die Fahrertür trug Lackschäden davon. Der Verkehrsunfallverursacher befuhr eventuell den Clauser Weg in Richtung Kirchbergstraße und touchierte dort mit seiner rechten Fahrzeugseite den Bauzaun bzw. dessen Standfuß. Dieser wurde dadurch an die vordere linke Fahrzeugseite des geparkten Transporters geschoben und beschädigte diesen. Auch ein Rangiermanöver des Unfallverursachers im Einmündungsbereich Haustelstraße/Clauser Weg könnte ursächlich für den Verkehrsunfall sein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei Pirmasens bittet unter 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell