Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Verkehrsunfallflucht in der Volksgartenstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmorgen, um 7:45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Volksgartenstraße in Pirmasens. Die Unfallbeteiligten fuhren nebeneinander auf den beiden Fahrstreifen in Richtung Landauer Straße. Der Unfallverursacher streifte hierbei den blauen VW Bus. An dem VW Bus entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtet anschließend unerlaubt und missachtete hierbei sogar eine rot zeigende Ampel. Laut Zeugenaussagen fuhr der Unfallverursacher einen dunkelblauen oder schwarzen PKW der Marke Opel.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell