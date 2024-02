POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 10:00 und 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere Stoßstange eines in Höhe Marienstraße 1 in Fahrtrichtung Winzler Straße geparkten Kia Ceed. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Am Mittwoch, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, war ein blauer 1er BMW auf ...

mehr