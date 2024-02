Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Marienstraße und in der Waisenhausstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 10:00 und 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere Stoßstange eines in Höhe Marienstraße 1 in Fahrtrichtung Winzler Straße geparkten Kia Ceed. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Am Mittwoch, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, war ein blauer 1er BMW auf dem Discounterparkplatz in der Waisenhausstraße geparkt. Auch hier wurde der Streifschaden an der vorderen Stoßstange vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell