POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Hauptstraße

Pirmasens (ots) - Eine 56-jährige Frau parkte ihren schwarzen Toyota Yaris mit Pirmasenser Kennzeichen am Donnerstag, den 22.02.2024 gegen 18:30 Uhr in der Mozartstraße in Pirmasens am rechten Fahrbahnrand. Am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr stellte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Im Bereich der B-Säule wurden lilafarbene Lackanhaftungen festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der ...

