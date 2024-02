Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Turnstraße

Pirmasens (ots)

Am Montagmorgen, um 11 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Turnstraße in Pirmasens. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkte Mercedes E-Klasse. An der E-Klasse entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem weißen Kastenwagen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Unfallzeuge konnte das Kennzeichen KL-MB ???? oder WI-MB ???? erkennen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

