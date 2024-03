BPOLI EBB: Drogen kurz vor Grenzkontrolle verstreut

Bautzen (ots) - 07.03.2024 / 15:50 Uhr / Bautzen (BAB 4) Das hat sich dieser Autofahrer wohl auch gedacht, als er am 7. März 2024 durch die Bundespolizei auf der Autobahn 4 gestoppt wurde. Gegen 15:50 Uhr fiel einer Streife bei Burkau ein in Richtung Bautzen fahrender Volvo auf, weil sich an diesem keine Nummernschilder befanden. Während der Kontrolle auf dem Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen war der Fahrer ganz ...

mehr