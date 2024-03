Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drei Haftbefehl umgesetzt - insgesamt über 4.400 Euro Geldstrafe bezahlt

Burkau (BAB4), Neugersdorf, Oberoderwitz (ots)

07.03.2024 / 09:30 Uhr / Burkau (BAB 4) 07.03.2024 / 13:45 Uhr / Neugersdorf (S 148) 07.03.2024 / 21:35 Uhr / Oberoderwitz

Der Bundespolizei gingen in den letzten 24 Stunden drei per Haftbefehl gesuchte Personen ins Fahndungsnetz.

Im Rahmen von Kontrollen auf der Autobahn 4, in der Grenzkontrollstelle der S 148 bei Neugersdorf und in Oberoderwitz stoppten die Beamten am 7. März vormittags eine 49-jährige Polin, die wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 300,00 Euro verurteilt worden war, nachmittags einen 49-jährigen Tschechen, der 285,00 Euro Strafe auch wegen Diebstahls zahlen soll, sowie am Abend einen 38 Jahre alten Polen, der wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200,00 Euro verurteilt worden war.

Nachdem die drei Verurteilten ihre Geldstrafen inklusive Gebühren und Gerichtskosten mit einer Gesamtsumme von 4.429,50 Euro gezahlt hatten, konnten sie ihre Reise als freie Menschen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell