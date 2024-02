POL-KS: Autodiebe schlagen in Espenau zu: Zeugen nach Diebstählen von Audi SQ7 und S4 Avant gesucht

Kassel (ots) - Am Sonntagvormittag, 04.02.2024, gegen 09:25 Uhr, kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süd, an der Anschlussstelle Melsungen, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 38-jähriger Mitfahrer aus Bebra tödlich verletzt wurde. Der 26-jährige Fahrer aus Bebra wollte die A 7 in Melsungen verlassen. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der Fahrer in der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. ...

