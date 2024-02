Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Kupferkabeln: Polizei wird durch helle Blitze zum Täter geführt

Kassel (ots)

Am gestrigen Sonntagabend, gegen 22:15 Uhr, stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Mitte ein offenes Tor zu einem Sportgelände, nahe der Damaschkebrücke, in der Kasseler Südstadt fest. Zudem schien eine Tür des dortigen Vereinsgebäudes geöffnet zu sein. Die Streife betrat das Areal und wurde bei ihrer Absuche auf helle Blitze aufmerksam. Im Bereich einer nahegelegenen Baustelle waren Bewegungen festzustellen. Bei näher Betrachtung konnten die Polizisten eine Person erkennen, die sich wiederholt vor einem vorbeifahrenden Streifenwagen versteckte und anschließend aus der Verborgenheit wiederauftauchte. Mit einem Gegenstand in der Hand schlug der Dieb wiederholt auf den Boden ein. Den Einsatzkräften gelang es sich unbemerkt an den Täter heranzuschleichen und ihn anschließend festzunehmen. Neben dem festgenommenen 58-jährigen Mann aus Kassel befanden sich eine Axt und beschädigte Starkstromkabel vor Ort, die zum Teil schon in eine zum Abtransport bereitgestellt Schubkarre geladen wurden. Der Dieb blieb trotz seiner riskanten Vorgehensweise unverletzt und muss sich nun für den versuchten Diebstahl, die Sachbeschädigung und den Hausfriedensbruch verantworten.

Der Bereich um das zertrennte und offenliegende Starkstromkabel wurde durch die Polizeibeamten vorsorglich mit Absperrband gesichert. Ein hinzugezogener Verantwortlicher der Baustelle stellte später fest, dass der Täter durch sein Handeln einen Kurzschluss verursachte und somit keine weitere Gefahr von dem Kabel ausging.

