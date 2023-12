Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehl in den Hauptbahnhöfen Frankfurt und Darmstadt vollstreckt

Frankfurt am Main/Darmstadt (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende drei Haftbefehle im Hauptbahnhof Darmstadt und einen Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt. Im Frankfurter Hauptbahnhof war es ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, der sich wegen Diebstahls gegen einen 33-jährigen wohnsitzlosen Mann richtete. Am Sonntag folgten im Hauptbahnhof Darmstadt drei weitere Haftbefehle. Ein 49-jähriger sowie ein 39-jähriger Mann, welche die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte, konnten festgenommen werden. Der letzte Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen 59-jährigen Mann erwirkt. Alle vier Personen wurden nach ihrer Verhaftung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell