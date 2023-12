BPOL-F: 300 Kilo Kupferkabel gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main/Wiesbaden (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Wochenende in den Bahnhöfen Frankfurt am Main und Wiesbaden insgesamt drei Haftbefehle vollstrecken. Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main war es ein 28-jähriger wohnsitzloser Mann, der wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Ihm folgte ein 61-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen dem Verstoß gegen das ...

