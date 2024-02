Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 7

Kassel (ots)

Am Sonntagvormittag, 04.02.2024, gegen 09:25 Uhr, kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süd, an der Anschlussstelle Melsungen, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 38-jähriger Mitfahrer aus Bebra tödlich verletzt wurde. Der 26-jährige Fahrer aus Bebra wollte die A 7 in Melsungen verlassen. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der Fahrer in der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Vier weitere Insassen des verunfallten PKW wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizeiautobahnstation Baunatal übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

