POL-KS: Unbekanntes Räuber-Trio verletzt 24-jährigen Mann nahe Rondell: Zwei Passantinnen als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zu einem Straßenraub auf einen 24-jährigen Mann kam es am gestrigen Mittwochabend im Johann-Heugel-Weg in Kassel. Drei bislang unbekannte Täter hatten versucht, den Rucksack des Opfers zu entreißen. Der junge Mann wehrte sich, woraufhin die Räuber auf ihn einschlugen und -traten. Erst als zwei unbekannte Passantinnen, die offenbar auf den Angriff aufmerksam geworden waren, laut riefen, ließen die Täter von dem schwer verletzten Opfer ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach den beiden Zeuginnen, die weitere Angaben zu dem Trio machen könnten, sowie weiteren Zeugen der Tat.

Wie der 24-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis den Beamten des Kriminaldauerdienstes später schilderte, war er gegen 19:40 Uhr allein zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen Steinweg und Rondell zu einem Treffen mit einem Freund unterwegs. Die Täter hatten sich unbemerkt von hinten angenähert und gewaltsam an seinem Rucksack gerissen, so das Opfer. Als er sich gegen die Wegnahme wehrte, attackierten die drei Männer den letztlich am Boden liegenden 24-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Nachdem die beiden Frauen aus einiger Entfernung durch lautes Rufen auf sich aufmerksam gemacht hatten, rannten die Täter in Richtung Steinweg davon. Das Opfer rappelte sich anschließend auf und alarmierte den Rettungsdienst. Der junge Mann musste mit Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahndung nach den Räubern verlief bislang ohne Erfolg. Zwei der drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Ca. 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkler Teint, dunkle Jacke mit Kapuze, helle Jeans.

2. Anfang 20, ca. 1,75 Meter groß, normale Statur, trug eine dunkle Wintermütze, dunkel gekleidet.

Die beiden Passantinnen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

