Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Freitagabend war eine 40-jährige Frau aus Werl in Begleitung ihrer 17-jährigen Tochter gegen 19:40 Uhr auf dem Haarweg Richtung Osten unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der Kreisstraße 30 (Vierhausen) ergab sich im Fahrzeug eine Unstimmigkeit hinsichtlich der weiteren Fahrtstrecke. Diese führte dazu, dass die Fahrzeugführerin in den Kreuzungsbereich einfuhr und im letzten Moment unter Missachtung des Stopp-Zeichens mit zu hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Straße Vierhausen abbog. Der Citroen der Werlerin driftete nach links, überschlug sich nach dem Abkommen von der Fahrbahn und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Mutter und Tochter wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

