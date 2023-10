POL-SO: Werl - Frontalcrash nach Ausweichmanöver

Lippstadt (ots) - Am 5. Oktober kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldenburger Straße. Einem Zeugen war die ausgelöste Alarmanlage an der Tatörtlichkeit aufgefallen, so dass er umgehend die Polizei verständigte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die bislang unbekannten Täter die Terrassentür des Hauses aufgehebelt hatten, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend wurde das Haus offenbar nach ...

