Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer aufgefahren

Jena (ots)

Der Fahrer eines Pkw VW wollte am Mittwochabend links abbiegen. Er war gerade auf der Bertolt-Brecht-Straße unterwegs und signalisierte sein Vorhaben mittels Fahrtrichtungsanzeiger. Trotz dessen setzte just in diesem Moment ein dahinter befindlicher 42-jähriger Radfahrer zum Überholvorgang an. In der Folge kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte.

