Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung nach Überholmanöver

Haßloch (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 11.04.2024, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein roter Kleinwagen die L532 aus Iggelheim kommend in Richtung Haßloch. In einem Kurvenbereich ca. 500m vor dem Kreisverkehr im Bereich der Haardtstraße kam der Fahrerin ein ebenfalls roter Kleinwagen entgegen. Dieser überholte gerade einen dunklen PKW, so dass sie stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Durch die Polizei Haßloch wurde ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch zu wenden.

