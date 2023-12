Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein unbewohntes Haus in der Oskar-Metz-Straße

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 06.11. und dem 19.12. brachen unbekannte Täter in ein schon seit längerem unbewohntes Anwesen in der Oskar-Metz-Straße ein. Hierzu musste das Hoftor überklettert werden. Im rückwärtigen Bereich wurde ein Fenster aufgebrochen. Im gesamten Anwesen wurde das noch vorhandene Mobiliar durchsucht. Da keinerlei Wertgegenstände mehr in dem Haus gelagert werden, wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Das Vorhängeschloß einer benachbarten Scheune/Werkstatt wurde ebenfalls aufgebrochen. Auch hier suchten die Täter nach Beute, was erfolglos blieb. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

