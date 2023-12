POL-PDPS: Außenspiegel eines VW Polo in der Karolinenstraße abgetreten

Zweibrücken (ots) - Ort 66482 Zweibrücken, Oselbachstraße 60 Zeit: 18.12.2023, 13:30 Uhr Am 18.12.23, gg. 13:30 Uhr kollidierte eine unbekannter Pkw-Führer (vermutl. Blaues Fahrzeug) beim Vorbeifahren mit Pkw des Geschädigten (VW Golf, schwarz, ZW-Kennz). Das Fahrzeug des Geschädigten war am o. g. Ort in Längsaufstellung ordnungsgemäß am re. Fahrbahnrand abgestellt. ON01 entfernte sich nach der Kollision ...

