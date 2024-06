Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 29.06.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Geilenkirchen - Brand einer Garage

Am 28.06.2024 gegen 13:22 Uhr fing, im Rahmen von Sanierungsarbeiten, die Zwischendecke einer Garage auf der Straße An der Linde, aus bislang unbekannter Ursache, Feuer. An der Garage entstand Sachschaden. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt die Ursache des Geschehens.

Heinsberg - Diebstahl an PKW

In der Zeit vom 27.06.2024, 08:00 Uhr bis zum 27.06.2024, 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen eines auf der Parkstraße abgestellten Pkw. Der Pkw war auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Personen geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Verkehrsunfälle:

Selfkant - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 28.06.2024 um 12:30 Uhr kam es in Selfkant-Tüddern auf der Sittarder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 37-jährige Pkw-Führerin fuhr, von einem Tankstellengelände, auf die Sittarder Straße und übersah dabei einen von links kommenden 16-jährigen Roller-Fahrer. Durch den Zusammenstoß kam der 16-jährigen mit seinem Roller zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wegberg - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 28.06.2024 um 14:40 Uhr kam es in Wegberg auf der B221 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Motorradfahrer überholte im Kreuzungsbereich den vorausfahrenden Pkw eines 52-jährigen. Während des Überholvorgangs touchierte der 23-Jährige das Heck des vorausfahrenden Pkw, kam ins Schlingern und kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 33-Jährigen auf der gegenüberliegenden Linksabbieger-Spur. Der 23-jährige Motorradfahrer stürzte nicht, verletzte sich jedoch an der Hand. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

