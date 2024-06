Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kleintransporters

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte stahlen in der Martin-Heyden-Straße vom Krankenhausparkplatz einen Kleintransporter Fiat Doblo, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (26. Juni) gegen 15.35 Uhr.

