Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß und durchbricht eine Mauer

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Mittwochmorgen (26. Juni) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Um kurz vor 8 Uhr war eine 41 Jahre alte Geilenkirchenerin mit ihrem Pkw auf der Weinbergstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich Weinbergstraße / Wirichstraße stieß sie mit dem Wagen einer 45-Jährigen aus Übach-Palenberg zusammen, die die Wirichstraße in Richtung Kreuzungsbereich befuhr und nach links auf die Weinbergstraße in Fahrtrichtung Otto-von-Hubach-Straße abbiegen wollte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug der Frau aus Geilenkirchen, kollidierte mit einem weiteren geparkten Fahrzeug und durchbrach schließlich eine Grundstücksmauer. Kurz vor der Hauswand kam der Wagen dann zum Stillstand. Die Übach-Palenbergerin und ihr Sohn, der sich ebenfalls im Wagen befand, erlitten leichte Verletzungen. Die Frau, deren Wagen sich überschlug, musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

