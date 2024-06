Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 1600 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Lkw entwendet

Erkelenz (ots)

In der Nacht von Dienstag (25. Juni), 23 Uhr, auf Mittwoch (26. Juni), 4 Uhr, öffneten unbekannte Täter an zwei Lkw, die auf der B 57 zwischen Erkelenz und Rath-Anhoven in Höhe der Ortschaft Keyenberg neu auf einem Parkplatz standen, gewaltsam die Tanks und entnahmen an jedem Fahrzeug zirka 800 Liter Dieselkraftstoff.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell