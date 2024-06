Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnanhänger gestohlen

Selfkant-Wehr (ots)

Vermutlich gegen 01.30 Uhr stahlen unbekannte Personen am frühen Dienstagmorgen (25. Juni) in der Dorfstraße von einem rückwärtigen Grundstücksparkplatz, der über die Mühlenstraße erreichbar ist, einen Wohnanhänger der Marke Fendt, an dem ein Moerser Kennzeichen (MO) angebracht war.

