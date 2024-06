POL-HS: Bronzestatuen an mehreren Grabstätten entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher gewaltsam an der Straße Auf dem Kirchkamp in einen Kindergarten ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld, Schlüssel sowie eine Debitkarte. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend (21. Juni), 18 Uhr, und Montagmorgen (24. Juni), 7 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr