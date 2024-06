POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis über die Autobahn

A 63/Weitersweiler (ots) - Bei Aquaplaning ins Schleudern kam ein 37-Jähriger mit seinem PKW am 30.5.2024 gegen 14 Uhr auf der A 63 in der Gemarkung Weitersweiler. Dabei befuhr der Mann die Autobahn in Fahrtrichtung Mainz. Im Bereich der Unfallstelle regnete es stark. Der Mann kam mit seinem Auto ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Er und seine ebenfalls 37-Jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. ...

