Polizei Köln

POL-K: 240115-1-K/REK Festnahme nach Raub auf Tankstelle - Gaspistole sichergestellt

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (15. Januar) haben Zivilkräfte einen mutmaßlichen Räuber (30) und seine Begleiterin (29) in Brühl festgenommen, die ein paar Stunden zuvor unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in Köln-Raderthal überfallen haben sollen. Einsatzkräfte durchsuchten auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses die Wohnung der 29-Jährigen in Köln-Meschenich, in der sich auch der 30-Jährige zuvor aufgehalten haben soll, und beschlagnahmten unter anderem eine PTB-Waffe und ein Auto.

Der 30-Jährige wird verdächtigt, zusammen mit der 29-jährigen mutmaßlichen Komplizin am Sonntagabend (14. Januar) gegen 21.45 Uhr eine Tankstelle an der Brühler Straße ausgeraubt und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet zu haben. Erste Hinweise führten die Ermittler noch in der Nacht auf die Fährte der beiden Kölner. Es werden nun Zusammenhänge zu weiteren Raubdelikten in Köln geprüft. Beide Tatverdächtigen sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell