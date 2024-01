POL-K: 240112-2-K 78-Jähriger bei Verkehrsunfall in Köln-Nippes schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Mittwochabend (10. Januar) hat ein mit einer Pistole bewaffneter Unbekannter eine Tankstelle an der Brühler Landstraße in Köln-Meschenich überfallen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen derzeit, ob es sich dabei um denselben Täter handeln könnte, der bereits am 2. Januar die Tankstelle überfallen hatte ...

mehr