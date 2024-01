Polizei Köln

POL-K: 240112-1-K EC-Kartenbetrug nach Kita-Einbruch - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nach einem nächtlichen Einbruch von Mittwoch auf Donnerstag (18.-19. Januar 2023) in eine Kölner Kindertagesstätte in Mülheim haben Unbekannte mit einer dort gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben und Einkäufe an Tankstellen getätigt. Dabei wurden die Männer von mehreren Überwachungskameras aufgenommen. Auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses fahndet nun das Kriminalkommissariat 55 mit Fotos nach den Verdächtigen. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/124033

Im Tatzeitraum zwischen 20 - 7.20 Uhr hatten Unbekannte seinerzeit eine Tür der Kita an der Kopernikusstraße aufgehebelt und einen Tresor mit Bargeld und der Debitkarte entwendet. Um Hinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell