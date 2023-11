Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Erdgeschosswohnung an der Winzerstraße

Hamm-Rhynern (ots)

In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Winzerstraße wurde am Samstag, 25. November, zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr, eingebrochen.

Nachdem der oder die Täter eine Terrassentür aufhebelten und eine Scheibe einschlugen, durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen in der Wohnung. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell