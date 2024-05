Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht!

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (23.05.2024) ereignete sich gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der K36 / L869 im Bereich Hammerteich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand musste ein Traktorfahrer verkehrsbedingt einem Linienbus ausweichen und stieß dabei gegen ein Verkehrszeichen. Der Linienbus setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Jedoch ein hinter dem Linienbus fahrender Autofahrer bemerkte den Unfall und hielt an. Leider wurden vor Ort keine Personalien ausgetauscht.

Die Polizei sucht daher den männlichen Autofahrer und ggf. weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4110 zu melden.

