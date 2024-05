POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Attendorn (ots) - In ein Geschäft in der Bahnhofsstraße sind unbekannte Täter gegen 05:20 Uhr am Sonntag (26. Mai) gegen 05:20 Uhr eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich dafür ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu den Räumen verschafft. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 ...

