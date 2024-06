POL-HS: Baucontainer aufgebrochen

Gangelt (ots) - Am Montagnachmittag (24. Juni) beobachteten mehrere Zeugen, wie zwei bislang unbekannte junge Männer am Freibad ein Kleinkraftrad entwendeten. Die Täter reisten gegen 16.50 Uhr mit einem Kleinkraftrad mit niederländischem Kennzeichen an. Dem Sozius gelang es, ein vor dem Bad abgestelltes Zweirad gewaltsam zu starten. Danach flüchteten die Unbekannten mit beiden Kleinkrafträdern in Richtung Zur ...

mehr