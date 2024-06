POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Geilenkirchen (ots) - Gegen 03.40 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Montagmorgen (24. Juni) ein an der Beethovenstraße parkender Pkw in Brand, wodurch eine angrenzende Hecke ebenfalls beschädigt wurde. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

