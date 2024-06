Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Schockanruf Goldschmuck übergeben

Zeugensuche

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Donnerstag (20. Juni) erhielt eine Seniorin gegen 13.45 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizist vorstellte und davon berichtete, dass der Sohn der alten Frau eine Person überfahren und Fahrerflucht begangen habe. Im weiteren Telefonat sprach die schockierte Wassenbergerin noch mit einer Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Gerichts ausgab sowie mit einem angeblichen Richter. Als Kaution wurde ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag gefordert. Da die Seniorin nicht genug Bargeld zur Verfügung hatte, händigte sie gegen 15.45 Uhr einem Kurier an der Haustür Goldschmuck aus. Der Abholer war etwa 40 bis 50 Jahre alt und zirka 165 bis 170 Zentimeter groß. Er war schlank, hatte kurze dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Er kam zu Fuß aus Richtung Am Justusberg zur Wohnanschrift und entfernte sich auch wieder nach der Übergabe in diese Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Geldabholers machen können. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Straße Hakesweg eine männliche Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

