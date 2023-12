POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Geilenkirchen-Hünshoven (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (17. Dezember) verschafften sich nach Einsicht von Videoaufnahmen zwei Einbrecher gegen 02.10 Uhr gewaltsam Zugang zu einem in der Nahestraße gelegenen Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

