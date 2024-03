Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW mutwillig beschädigt

Speyer (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13:20 - 13:30 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter den PKW einer 42-Jährigen auf dem Parkplatz eines Selbstbedienungs-Warenhauses in der Straße Am Rübsamenwühl. Das Fahrzeug wurde an der Fahrerseite verkratzt, es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des E center Stiegler verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

