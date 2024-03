Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ohne gültigen "Lappen" Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 17:15 Uhr streifte ein 61-jähriger PKW-Fahrer im Kiefernweg beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW und verursachte an diesem einen geringen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-Jährige nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

