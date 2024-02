POL-MG: Fahrzeugaufbrüche in den Stadtteilen Westend, Eicken, Lürrip und Dahl

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 19. Februar, ist es gegen 14.30 Uhr, in einem Schnellrestaurant an der Straße Rahracker in Hardterbroich-Pesch zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jungen (13, 14 und 14 Jahre alt) und einer Gruppe aus drei Unbekannten gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, da die drei Unbekannten den ...

