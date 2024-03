Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallverursacher gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit von Sonntag, 23:30 Uhr auf Montag, 12:30 Uhr verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Eselsdamm einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im besagten Zeitraum parkte ein 46-Jähriger seinen PKW am Fahrbahnrand in einer eingezeichneten Parkfläche vor dem Anwesen 54. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ausparken von einem gegenüberliegenden Parkplatz in Queraufstellung mit seinem Fahrzeug gegen den PKW. Am PKW des 46-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

