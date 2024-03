Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Dienstag, den 12.03.2024, gegen 18:00 Uhr an der Einmündung der K2 zur L522 bei Lambsheim. Die 46- jährige Fahrerin eines Opels fuhr auf der L522 aus Richtung Lambsheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Ein 21-jähriger Fahrer fuhr mit seinem VW auf der K2 aus Richtung Maxdorf kommend und wollte nach links auf die L522 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision. Sowohl die 46-Jährige, als auch der 21-Jährige und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-3130 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen

