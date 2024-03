Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Autofahrer öffnet Tür, Radfahrer fährt dagegen

Speyer (ots)

Am Montag, kurz nach 20 Uhr öffnete ein 41-jähriger PKW-Fahrer die Fahrertür seines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW in der Slevogtstraße. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden, 68-jährigen Fahrradfahrer, der an der Fahrertür hängen blieb und hierdurch zu Sturz kam. Der 68-Jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Hinterkopf, obwohl er einen Helm trug. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand kein Schaden, am Fahrrad entstand geringer Schaden in Form von Kratzern.

