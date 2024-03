POL-PDLU: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - In der Zeit vom 09.03.2024, 15 Uhr bis 10.03.2024, 14:46 Uhr wurde durch unbekannte Täter auf dem Mitfahrerparkplatz an der L454 der Katalysator von einem silber/grauen Renault Kleinwagen gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche ...

mehr